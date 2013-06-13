（修正）朝鲜称韩国故意破坏朝韩会谈

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路透首尔6月13日（记者 Jack Kim） - 朝鲜周四指责韩国破坏旨在缓解朝韩紧张关系的新对话，称韩国故意破坏原定于本周举行的和解会谈。

一些观察人士认为，上述最新情况表明朝鲜可能寻求恢复对峙，而不是进行对话。

朝鲜因2月的核试验遭到联合国制裁，此后该国曾威胁对韩国和美国发动核及导弹攻击。

朝韩原定于本周举行的会谈旨在磋商重启开城工业园事宜，但会谈因双方在代表团团长级别问题上存在分歧而取消。

“这……并非一个有关会谈代表团团长级别的简单问题，彰显了（韩国）让两国政府间会谈流产的险恶用心，”朝中社刊登的朝鲜和平统一委员会的声明称。

韩国原本希望朝鲜劳动党官员、金正恩的亲密顾问金养建出席会谈。朝鲜方面表示，双方协议条款并没有要求朝方派出如此高规格官员与韩方代表团团长、韩国统一部长会面。

“心理战意味着朝韩关系似乎不会轻松突破，到达很快进行对话的地步，”朝鲜研究大学的Yang Moo-jin说道。

韩方指定朝方代表团团长人选，可能已经触动了朝鲜的神经。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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