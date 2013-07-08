朝韩同意采取措施恢复开城工业园

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透首尔7月7日（记者 Jane Chung） - 朝鲜和韩国周日早些时候就采取措施重开开城工业园达成一致，包括对设施进行检查。此前，双方进行了超过16个小时的马拉松式会议，讨论细节安排。
朝鲜4月关闭了开城工业园，撤出了全部53,000名工人，并禁止韩国企业的物资供应和人员过境。
“（朝鲜和韩国）将于7月10日在开城工业园举行下一次会议，以重启运营、防止未来出现运营中断以及在双方准备好之后尽快使园区正常化。”韩方首席代表Suh Ho在会议后对记者说道。
“我们感觉朝鲜非常愿意解决开城问题，也在作出很大努力。”
根据协议，除了再次进行会谈外，双方将于周三对设施进行检查，允许韩国商人收回成品和原料。
朝鲜中央通讯社周日也对上述协议作了报道，“朝鲜和韩国将确保开城工业园重新运营，（具体时间）依准备情况而定。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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