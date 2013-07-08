朝韩同意采取措施恢复开城工业园

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月7日 - 朝鲜和韩国周日早些时候就采取措施重开开城工业园达成一致，包括对设施进行检查。此前，双方进行了超过16个小时的马拉松式会议，讨论细节安排。

朝鲜4月关闭了开城工业园，撤出了全部53,000名工人，并禁止韩国企业的物资供应和人员过境。

“（朝鲜和韩国）将于7月10日在开城工业园举行下一次会议，以重启运营、防止未来出现运营中断以及在双方准备好之后尽快使园区正常化。”韩方首席代表Suh Ho在会议后对记者说道。

“我们感觉朝鲜非常愿意解决开城问题，也在作出很大努力。”

根据协议，除了再次进行会谈外，双方将于周三对设施进行检查，允许韩国商人收回成品和原料。

朝鲜中央通讯社周日也对上述协议作了报道，“朝鲜和韩国将确保开城工业园重新运营，（具体时间）依准备情况而定。”（完）