韩国挫败朝鲜对其发动大规模网络攻击的企图--报导

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透首尔6月13日 - 韩联社周一报导称，朝鲜已经入侵了韩国大公司和政府机构超过14万台电脑，植入了可能意在发起大规模网络攻击的恶意代码，该企图已被挫败。
报导援引警方指出，攻击来源为朝鲜首都平壤的一个互联网地址，针对约160家企业和政府机构用于管理电脑网络的一个软件。
该互联网地址和2013年针对韩国的银行和广播公司的网络攻击地址相同，当时的攻击导致这些地方的电脑系统被冻结了超过一周。韩国指责朝鲜发动当时的攻击。
报导称，韩国警方网络调查部门发现了黑客入侵，与受影响的企业和政府机构合作让恶意代码失效，防止这些代码被用于大规模的网络攻击。
韩国警方网络调查部门无法立即证实该报导。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。