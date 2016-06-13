韩国挫败朝鲜对其发动大规模网络攻击的企图--报导

路透首尔6月13日 - 韩联社周一报导称，朝鲜已经入侵了韩国大公司和政府机构超过14万台电脑，植入了可能意在发起大规模网络攻击的恶意代码，该企图已被挫败。

报导援引警方指出，攻击来源为朝鲜首都平壤的一个互联网地址，针对约160家企业和政府机构用于管理电脑网络的一个软件。

该互联网地址和2013年针对韩国的银行和广播公司的网络攻击地址相同，当时的攻击导致这些地方的电脑系统被冻结了超过一周。韩国指责朝鲜发动当时的攻击。

报导称，韩国警方网络调查部门发现了黑客入侵，与受影响的企业和政府机构合作让恶意代码失效，防止这些代码被用于大规模的网络攻击。

韩国警方网络调查部门无法立即证实该报导。（完）