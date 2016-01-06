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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 12:31 BJT

韩国国防部在朝鲜核试验后称要加强监控

路透首尔1月6日 - 韩国国防部周三称，军队将加强对朝鲜的监控。 此前朝鲜宣布成功进行了一次小型化氢核装置试验。

此外韩国联合通讯社称，韩国总统朴槿惠将于0430GMT主持召开国家安全委员会会议。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张涛)

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