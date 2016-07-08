韩美同意布署萨德反导系统 以应对朝鲜威胁

路透首尔7月8日 - 韩国和美国周五表示，驻韩美军将布署先进导弹防御系统，以应对朝鲜的导弹威胁。这迅速招来邻国中国的强烈抗议。

韩国国防部与美国国防部的联合声明指出，萨德(THAAD，末段高空区域防御系统的简称)反导系统将仅用在应付来自朝鲜的威胁。

一名韩国国防部官员表示，系统布署地点的遴选工作可能在“数周内”展开，双方将努力让该系统在2017年底前可以运作。

“韩国和美国联合决定在驻美韩军部署萨德，作为确保韩国及其人民安全的一种防御措施，保护联军不受朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹威胁，”联合声明称。

美军目前在韩国驻有28,500人的部队。

“萨德系统部署到朝鲜半岛后，将只是聚焦于来自朝鲜的核武器和导弹威胁，不会针对任何第三方国家，”声明称。

部署这一系统的决定是打压朝鲜的最新行动。打压行动还包括韩国和美国的双边制裁以及联合国制裁等。

中国在3月支持联合国对朝鲜的最新制裁措施。但此次反对在韩国部署萨德，因为该系统雷达探测范围能够达到中国领土。(完)