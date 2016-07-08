韩美同意布署萨德反导系统 以应对朝鲜威胁

韩国检方推迟至周一再决定是否逮捕三星副会长李在镕
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。
路透首尔7月8日 - 韩国和美国周五表示，驻韩美军将布署先进导弹防御系统，以应对朝鲜的导弹威胁。这迅速招来邻国中国的强烈抗议。
韩国国防部与美国国防部的联合声明指出，萨德(THAAD，末段高空区域防御系统的简称)反导系统将仅用在应付来自朝鲜的威胁。
一名韩国国防部官员表示，系统布署地点的遴选工作可能在“数周内”展开，双方将努力让该系统在2017年底前可以运作。
“韩国和美国联合决定在驻美韩军部署萨德，作为确保韩国及其人民安全的一种防御措施，保护联军不受朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹威胁，”联合声明称。
美军目前在韩国驻有28,500人的部队。
“萨德系统部署到朝鲜半岛后，将只是聚焦于来自朝鲜的核武器和导弹威胁，不会针对任何第三方国家，”声明称。
部署这一系统的决定是打压朝鲜的最新行动。打压行动还包括韩国和美国的双边制裁以及联合国制裁等。
中国在3月支持联合国对朝鲜的最新制裁措施。但此次反对在韩国部署萨德，因为该系统雷达探测范围能够达到中国领土。(完)
(编译 张明钧/刘秀红；审校 张荻/王洋)
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