美籍韩裔女性因表扬朝鲜被韩国驱逐

路透首尔1月12日 - 首尔一名官员周一称，在韩国出生的美国女性Shin Eun-mi被遣返回美国。此前韩国当局因她发表有关朝鲜的正面评论而对其进行过调查。

Shin Eun-mi去年以游客身份来到韩国，她在韩国各地以及网上发表演讲时曾对朝鲜人的生活发表正面评论。她还曾指责韩国媒体鼓励朝韩两国人民的隔阂。

“她被强制离境，因违反移民控制法和国家安全法，”韩国司法部一名要求匿名的官员表示。

“她被带到机场并被驱逐出境，未来五年不能入境，”这名官员指出。

Shin周六登上了一架飞机。韩联社称，她在当地时间周六抵达洛杉矶。报导指出，她的支持者和反对者在洛杉矶机场发生冲突。

韩国国家安全法禁止韩国人公开表扬朝鲜政权。

民主批评人士认为这基本是过时的，称这是保守政府用来扼杀政治反对派和镇压言论自由的方法。

Shin被移民当局盘问后，周六接受记者采访时称自己被驱逐出境，“但我对祖国的爱无法被驱逐。”

“我将怀着对同胞的爱，遥祝祖国的和平和统一。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。