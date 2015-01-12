美籍韩裔女性因表扬朝鲜被韩国驱逐

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月12日 - 首尔一名官员周一称，在韩国出生的美国女性Shin Eun-mi被遣返回美国。此前韩国当局因她发表有关朝鲜的正面评论而对其进行过调查。
Shin Eun-mi去年以游客身份来到韩国，她在韩国各地以及网上发表演讲时曾对朝鲜人的生活发表正面评论。她还曾指责韩国媒体鼓励朝韩两国人民的隔阂。
“她被强制离境，因违反移民控制法和国家安全法，”韩国司法部一名要求匿名的官员表示。
“她被带到机场并被驱逐出境，未来五年不能入境，”这名官员指出。
Shin周六登上了一架飞机。韩联社称，她在当地时间周六抵达洛杉矶。报导指出，她的支持者和反对者在洛杉矶机场发生冲突。
韩国国家安全法禁止韩国人公开表扬朝鲜政权。
民主批评人士认为这基本是过时的，称这是保守政府用来扼杀政治反对派和镇压言论自由的方法。
Shin被移民当局盘问后，周六接受记者采访时称自己被驱逐出境，“但我对祖国的爱无法被驱逐。”
“我将怀着对同胞的爱，遥祝祖国的和平和统一。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。