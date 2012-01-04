韩国总统李明博呼吁朝鲜停止核活动

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透首尔1月2日电（记者 Jack Kim）---韩国总统李明博呼吁朝鲜新领导人抓住机会回归和谈，并表示如果朝鲜终止核活动，韩国已准备好向朝鲜提供经济援助。
金正日葬礼後两天，朝鲜周五对韩国的态度看似强硬，称李明博政府对金正日的致哀不够得体，并称将继续对韩国实施强硬政策。
朝鲜新领导人金正恩周日视察了一支坦克部队，这是他成为最高领导人後的首次公开活动，显示他将继承父亲的衣钵，继续先军主义政策。
"我们向朝鲜打开了机会之门。如果朝鲜有和谈的诚意，朝鲜半岛局势将进入新时代。"李明博在发表新年讲话时表示。
"只要朝鲜停止核活动，六方会谈应能重启。我们准备好通过六方会谈达成协议，降低朝鲜的安全担忧，并向朝鲜提供必要的经济援助。"
朝鲜国有报纸刊登的新年通讯并未提及核项目，朝鲜通常会通过这份通讯表明国家当年政策方向。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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