韩国LG化学与太阳能业者Sunrun合作 进军美国家用能源市场

路透10月26日 - 全球最大的汽车电池生产商LG化学(051910.KS)和屋顶太阳能公司Sunrun(RUN.O)周三表示，LG化学将通过与Sunrun合作，进军美国家用能源存储市场。

此举将使LG化学与电动汽车厂商特斯拉(TSLA.O)展开直接竞争。特斯拉去年发布自己的家用电池组Powerwall。今年稍早以来，Sunrun一直在其夏威夷的家用能源存储系统中使用特斯拉电池，但这项合作计划将使LG化学加入到其供应商行列。

双方合作的财务条款尚未披露。Sunrun称，协议对双方都不具有排他性。

“特斯拉屡成焦点，但LG化学生产了多数锂离子电池，”Sunrun执行董事长Ed Fenster在接受专访时表示。他补充称，LG化学进入该市场，将有助于拉低电池价格，使其对更多家庭变得划算。

特斯拉目前正计划收购太阳能面板制造商SolarCitySCTY.O，以期扩大其清洁能源业务。(完)