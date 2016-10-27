韩国LG化学与太阳能业者Sunrun合作 进军美国家用能源市场

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透10月26日 - 全球最大的汽车电池生产商LG化学(051910.KS)和屋顶太阳能公司Sunrun(RUN.O)周三表示，LG化学将通过与Sunrun合作，进军美国家用能源存储市场。
此举将使LG化学与电动汽车厂商特斯拉(TSLA.O)展开直接竞争。特斯拉去年发布自己的家用电池组Powerwall。今年稍早以来，Sunrun一直在其夏威夷的家用能源存储系统中使用特斯拉电池，但这项合作计划将使LG化学加入到其供应商行列。
双方合作的财务条款尚未披露。Sunrun称，协议对双方都不具有排他性。
“特斯拉屡成焦点，但LG化学生产了多数锂离子电池，”Sunrun执行董事长Ed Fenster在接受专访时表示。他补充称，LG化学进入该市场，将有助于拉低电池价格，使其对更多家庭变得划算。
特斯拉目前正计划收购太阳能面板制造商SolarCitySCTY.O，以期扩大其清洁能源业务。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。