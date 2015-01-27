育儿负担影响韩国女性的事业发展

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月27日 - Ahn Ji-sun生完第二个孩子后准备回到工作岗位上，但她找不到保姆。
内疚让她留在了家里，放弃了在首尔担任活动管理者这样一个前途光明的职业。三年后，38岁的她仍在家庭的需要和未能完成的理想间徘徊，可能不得不转行以找到合适的工作。
“如果有地方让我的孩子得到照顾...我可能仍在工作，”她说道。
缺乏可靠的幼托正在影响韩国很多女性的事业。韩国管理层以男性为主，父权社会中全职母亲被视作理想状况。
2013年，女性劳动参与率只有56%，这是韩国面临的越发紧急的问题，因为劳动人口数量料从明年开始下降。
去年4月的政府数据显示，15-54岁的已婚女性中，22.4%因婚姻、生育和照顾孩子而离职。
“我们成功地让女性加入劳动大军中，但留住她们是困难的，”韩国性别平等与家庭事务部部长Kim Hee-jung在接受采访时说道。
更低的工资对女性加入或回到劳动力大军中的吸引力更小。2012年，韩国女性收入只有男性收入的65%，这种差距从上世纪90年代中以来几乎就没有改变过，这也是经济合作与发展组织国家中最大的差距。
韩国政府敦促企业让母亲们回到工作岗位上，但Kim表示，很少有企业愿意花时间和金钱雇佣存在职业生涯空挡的女性。
“我们需要让他们认识到，让女性留在劳动力大军中是对我们的将来进行投资。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5