育儿负担影响韩国女性的事业发展

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月27日 - Ahn Ji-sun生完第二个孩子后准备回到工作岗位上，但她找不到保姆。

内疚让她留在了家里，放弃了在首尔担任活动管理者这样一个前途光明的职业。三年后，38岁的她仍在家庭的需要和未能完成的理想间徘徊，可能不得不转行以找到合适的工作。

“如果有地方让我的孩子得到照顾...我可能仍在工作，”她说道。

缺乏可靠的幼托正在影响韩国很多女性的事业。韩国管理层以男性为主，父权社会中全职母亲被视作理想状况。

2013年，女性劳动参与率只有56%，这是韩国面临的越发紧急的问题，因为劳动人口数量料从明年开始下降。

去年4月的政府数据显示，15-54岁的已婚女性中，22.4%因婚姻、生育和照顾孩子而离职。

“我们成功地让女性加入劳动大军中，但留住她们是困难的，”韩国性别平等与家庭事务部部长Kim Hee-jung在接受采访时说道。

更低的工资对女性加入或回到劳动力大军中的吸引力更小。2012年，韩国女性收入只有男性收入的65%，这种差距从上世纪90年代中以来几乎就没有改变过，这也是经济合作与发展组织国家中最大的差距。

韩国政府敦促企业让母亲们回到工作岗位上，但Kim表示，很少有企业愿意花时间和金钱雇佣存在职业生涯空挡的女性。

“我们需要让他们认识到，让女性留在劳动力大军中是对我们的将来进行投资。”（完）