乐天集团确认副会长在接受检方审讯前身亡

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔8月26日 - 韩国乐天集团周五表示，集团副会长Lee In-won身亡；该集团正接受韩国检方的刑事调查。
乐天集团发短信告诉记者，已通过警方和其它消息渠道确认副会长Lee In-won去世。乐天未进一步说明，或指出具体死亡原因。
韩国联合通讯社援引未具名消息人士报导称，周五早晨在首尔郊外的一条小径上发现了据信为Lee In-won的尸体。韩联社称，警方正在调查确认此人是否为Lee In-won，并称在其车内发现自杀遗言。
消息人士称，韩国检方6月对乐天办公室进行突击检查，对可能存在的行贿基金，及集团企业涉及交易背信行为进行调查。
韩联社称，Lee In-won原本预订在周五早晨接受检方审讯。(完)
(编译 王琛；审校 龚芳)
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