乐天集团确认副会长在接受检方审讯前身亡

路透首尔8月26日 - 韩国乐天集团周五表示，集团副会长Lee In-won身亡；该集团正接受韩国检方的刑事调查。

乐天集团发短信告诉记者，已通过警方和其它消息渠道确认副会长Lee In-won去世。乐天未进一步说明，或指出具体死亡原因。

韩国联合通讯社援引未具名消息人士报导称，周五早晨在首尔郊外的一条小径上发现了据信为Lee In-won的尸体。韩联社称，警方正在调查确认此人是否为Lee In-won，并称在其车内发现自杀遗言。

消息人士称，韩国检方6月对乐天办公室进行突击检查，对可能存在的行贿基金，及集团企业涉及交易背信行为进行调查。

韩联社称，Lee In-won原本预订在周五早晨接受检方审讯。(完)