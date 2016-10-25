（更正）韩国检方已起诉乐天集团多名职员及两家子公司 会长辛东彬在列（10月19日）

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
（更正：第一段译文有误，改为“乐天集团”，非“乐团集团”）
路透首尔10月19日 - 韩国检方周三称，已起诉乐天集团包括会长辛东彬在内的22名在职或前职员以及集团旗下两家子公司，针对这家韩国第五大企业集团进行的大规模腐败调查得出结论。
首尔中央地方检察官办公室(Seoul Central District Prosecutors' Office)周三发布声明，公布调查结果。
“我们会明确解释检方认为有问题的事项，”乐团集团发言人告诉路透。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。