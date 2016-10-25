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国际财经 | 2016年 10月 25日 星期二 11:37 BJT

（更正）韩国检方已起诉乐天集团多名职员及两家子公司 会长辛东彬在列（10月19日）

（更正：第一段译文有误，改为“乐天集团”，非“乐团集团”）

路透首尔10月19日 - 韩国检方周三称，已起诉乐天集团包括会长辛东彬在内的22名在职或前职员以及集团旗下两家子公司，针对这家韩国第五大企业集团进行的大规模腐败调查得出结论。

首尔中央地方检察官办公室(Seoul Central District Prosecutors' Office)周三发布声明，公布调查结果。

“我们会明确解释检方认为有问题的事项，”乐团集团发言人告诉路透。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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