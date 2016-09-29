法院拒绝发出针对乐天集团会长辛东彬的逮捕令

路透首尔9月29日 - 韩国首尔中央地方法院的一名法官周四早上表示，该国一家法院对于检方提出的逮捕韩国综合企业--乐天集团会长辛东彬的申请予以拒绝。针对乐天集团涉嫌贪腐的大规模调查是在6月公开的。

目前尚不清楚检方下一步的行动。不过，法院的上述决定缓和了对于乐天集团出现领导层真空的短期担忧。乐天集团是韩国第五大家族企业集团。

未立即联系到检方发言人置评。

倘若在未逮捕的情况下被指控，辛东彬可能仍面临审判。

“乐天会尽快让业务恢复正常，把对客户、伙伴公司和员工带来的损失降至最低，对于因检方调查不可避免地影响诸如投资等中长期问题，也将积极参与解决，”乐天集团在上述裁决宣布后说道。

“乐天会变得更透明，更值得信赖，为国家经济和社会做出贡献，”该集团在声明中称。(完)