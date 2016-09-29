法院拒绝发出针对乐天集团会长辛东彬的逮捕令

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔9月29日 - 韩国首尔中央地方法院的一名法官周四早上表示，该国一家法院对于检方提出的逮捕韩国综合企业--乐天集团会长辛东彬的申请予以拒绝。针对乐天集团涉嫌贪腐的大规模调查是在6月公开的。
目前尚不清楚检方下一步的行动。不过，法院的上述决定缓和了对于乐天集团出现领导层真空的短期担忧。乐天集团是韩国第五大家族企业集团。
未立即联系到检方发言人置评。
倘若在未逮捕的情况下被指控，辛东彬可能仍面临审判。
“乐天会尽快让业务恢复正常，把对客户、伙伴公司和员工带来的损失降至最低，对于因检方调查不可避免地影响诸如投资等中长期问题，也将积极参与解决，”乐天集团在上述裁决宣布后说道。
“乐天会变得更透明，更值得信赖，为国家经济和社会做出贡献，”该集团在声明中称。(完)
(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。