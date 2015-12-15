韩国现代汽车工会周三将举行部分罢工--韩国联合通讯社

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透首尔12月15日 - 据韩国联合通讯社报导，根据韩国全国民主劳动组合总联盟的指示，韩国现代汽车(005380.KS)工会周三将举行部分罢工。
韩国联合通讯社周二引述工会领导层发布的指示报导称，韩国已加入工会的现代汽车工人将罢工四小时。现代汽车未立即发表评论，记者也无法立即联系上工会相关人士置评。
韩国全国民主劳动组合总联盟已经发出周三举行“总罢工”的号召，以抗议政府的劳动改革政策，该联盟还发出周六举行更多抗议集会的呼吁。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。