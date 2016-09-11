朝鲜已完成再次进行核试验的准备--韩联社

路透首尔9月12日 - 韩联社周一援引韩国政府消息人士称，朝鲜已经完成再次进行核试验的准备，该消息人士说朝鲜可能会在其位于山区的试验地点使用一先前未使用的隧道。

平壤当局周五进行了其目前为止规模最强大的核爆测试，并称有能力有能力把核弹头安装到弹道导弹上，且誓言将继续强化核能力。(完)