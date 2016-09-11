朝鲜已完成再次进行核试验的准备--韩联社

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔9月12日 - 韩联社周一援引韩国政府消息人士称，朝鲜已经完成再次进行核试验的准备，该消息人士说朝鲜可能会在其位于山区的试验地点使用一先前未使用的隧道。
平壤当局周五进行了其目前为止规模最强大的核爆测试，并称有能力有能力把核弹头安装到弹道导弹上，且誓言将继续强化核能力。(完)
(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。