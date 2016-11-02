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时事要闻 | 2016年 11月 2日 星期三 14:36 BJT

韩联社称韩国检方已向法院申请崔顺实逮捕令

路透首尔11月2日 - 韩国联合通讯社称，韩国检方周三已向一法院申请逮捕当前政治丑闻风暴的核心人物崔顺实，这恐将伤及总统朴槿惠。

韩联社的报道称，检方已经起诉崔顺实，罪名是滥用权力及涉嫌诈欺。

周一晚些时候崔顺实被紧急拘捕。

检方曾表示，正在对有关崔顺实利用与总统的关系强迫大型企业向非营利基金捐款的指控，以及她本人是否通过上述基金获益展开调查。(完)

(编译 张明钧/王洋; 审校 于春红/张荻)

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