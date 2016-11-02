韩联社称韩国检方已向法院申请崔顺实逮捕令

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔11月2日 - 韩国联合通讯社称，韩国检方周三已向一法院申请逮捕当前政治丑闻风暴的核心人物崔顺实，这恐将伤及总统朴槿惠。
韩联社的报道称，检方已经起诉崔顺实，罪名是滥用权力及涉嫌诈欺。
周一晚些时候崔顺实被紧急拘捕。
检方曾表示，正在对有关崔顺实利用与总统的关系强迫大型企业向非营利基金捐款的指控，以及她本人是否通过上述基金获益展开调查。(完)
(编译 张明钧/王洋; 审校 于春红/张荻)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。