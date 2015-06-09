香港政府向韩国发出红色外游警示

路透香港6月9日 - 因应韩国中东呼吸综合症（MERS）疫情持续，香港政府周二称，向韩国发出红色外游警示，并呼吁市民如无必要，应避免前往当地旅游及公干。

香港署理行政长官林郑月娥今早出席行政会议前作出此项宣布。

政府昨天已将MERS应变级别由＂戒备＂提升至＂严重＂级别，今天再发出红色外游警示。根据保安局，设立＂外游警示制度＂的目的是协助香港居民更容易了解在前往85个较多港人到访的海外国家时所可能面对的人身安全风险。

红色级别是指前赴该些国家存在明显威胁，建议市民应调整行程，如非必要，避免前赴。最高级别为黑色，是前赴该些国家存在严重威胁，市民不应前赴。

目前除韩国外，香港对埃及、黎巴嫩、尼泊尔及巴勒斯坦等国家发出了红色外游警示。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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