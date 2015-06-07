版本:
中国
国际财经 | 2015年 6月 8日 星期一 07:50 BJT

韩国未计划要制拟追加预算应对MERS对经济的影响--企划财政部长官

路透首尔6月7日 - 韩国副总理崔炅焕周日称，还没有计划要制拟追加预算，来协助阻止中东呼吸综合征(MERS)损害该国已面临阻力的经济复苏。

身兼企划财政部长官的崔炅焕在电视播送的记者会表示，MERS对整体经济的影响，还未严重到需讨论刺激计画追加预算的程度。(完)

(编译 张若琪 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐