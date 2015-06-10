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时事要闻 | 2015年 6月 10日 星期三 08:25 BJT

韩国公布新增13例MERS感染病例 又有两人死亡

路透首尔6月10日 - 韩国卫生部周三公布，又有两人死于中东呼吸综合征(MERS)，并新增13例病例，总数达到108例。

死亡病例由此上升至9例。卫生部称，这两个死亡病例在检测出MERS病毒阳性之前都出现严重病症。

卫生部表示，新增13名患者全部源于医院感染 。(完)

(编译 王颖；审校 孙茉莉)

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