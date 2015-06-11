韩国公布新增四例MERS感染病例 总数达到126例

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息

路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。