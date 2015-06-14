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时事要闻 | 2015年 6月 14日 星期日 14:45 BJT

韩国公布新增七例MERS感染病例 总数达到145例

路透首尔6月14日 - 韩国保健福祉部周日公布新增七例中东呼吸综合征(MERS)病例，总数达到145例。

14名MERS病毒检测呈阳性的患者死亡，所有死者要么是老年病人，要么是本身已经患有严重疾病。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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