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时事要闻 | 2015年 6月 19日 星期五 11:38 BJT

韩国MERS疫情趋于平稳 仍需留意新增病例情况--卫生部官员

路透首尔6月19日 - 一名韩国官员周五表示，该国中东呼吸综合征(MERS)疫情似乎已经趋于平稳；此前韩国当局公布周五仅新增一宗病例，该国感染总人数达到166人。

“鉴于目前的形势发展，我们判断疫情已趋于平稳。不过我们需要留意疫情进一步扩散的状况，以及在‘严密监控’医院的新增病例，”韩国卫生部首席政策官员Kwon Deok-cheol在新闻简布会上称。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

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