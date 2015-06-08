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国际财经 | 2015年 6月 8日 星期一 12:51 BJT

韩国企划财政部长称担心MERS可能影响国内经济

路透首尔6月8日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周一表示，韩国担心中东呼吸综合征(MERS)疫情对经济产生影响，一旦证实经济受到影响，将立即采取对策。

“我担心近期的MERS疫情可能对国内经济产生负面影响，包括对民间消费和投资信心的影响，”他在为一个午餐会准备的讲话中说。

“我们将积极应对，以减轻MERS对经济的影响，包括在适当时候划拨必要的预算。”

这位财长还要求韩国民众予以配合，以确保有关疫情爆发的过度担忧不会阻碍经济活动。

他没有提及是否会追加预算以刺激经济。

崔炅焕补充称，因日圆和欧元持续疲软，当地出口企业面临的困难正在加大；他重申，韩国政府将很快将宣布采取举措帮助缓解出口业的困境。

在他讲话数小时之前，韩国卫生部周一公布有23例新确诊病例，总数升至87例，使韩国成为全球疫情第二严重的国家，仅次于沙特。已报告六例死亡病例。(完)

(编译 郑茵/王颖；审校 艾茂林/王丽鑫)

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