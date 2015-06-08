韩国企划财政部长称担心MERS可能影响国内经济

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透首尔6月8日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周一表示，韩国担心中东呼吸综合征(MERS)疫情对经济产生影响，一旦证实经济受到影响，将立即采取对策。
“我担心近期的MERS疫情可能对国内经济产生负面影响，包括对民间消费和投资信心的影响，”他在为一个午餐会准备的讲话中说。
“我们将积极应对，以减轻MERS对经济的影响，包括在适当时候划拨必要的预算。”
这位财长还要求韩国民众予以配合，以确保有关疫情爆发的过度担忧不会阻碍经济活动。
他没有提及是否会追加预算以刺激经济。
崔炅焕补充称，因日圆和欧元持续疲软，当地出口企业面临的困难正在加大；他重申，韩国政府将很快将宣布采取举措帮助缓解出口业的困境。
在他讲话数小时之前，韩国卫生部周一公布有23例新确诊病例，总数升至87例，使韩国成为全球疫情第二严重的国家，仅次于沙特。已报告六例死亡病例。(完)
(编译 郑茵/王颖；审校 艾茂林/王丽鑫)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。