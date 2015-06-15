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国际财经 | 2015年 6月 15日 星期一 10:07 BJT

韩国将维持扩张性宏观政策 目前MERS的影响有限--企划财政部

路透首尔6月15日 - 韩国企划财政部周一表示，鉴于经济增长面临中东呼吸综合征(MERS)持续扩散带来的风险，该部将继续其宏观经济扩张政策，直到经济稳固复苏。

“尽管MERS对经济的整体影响目前有限，但如果疫情长期持续，则担心增长的下行风险将扩大，”企划财政部在为议会准备的声明稿指出。

“我们将维持扩张性宏观经济政策，直到复苏确实站稳脚跟。”

韩国周一稍早报告新增五例MERS病例，使总感染人数达150人。死亡病例新增一例至16例。(完)

(编译 张若琪 审校 许娜)

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