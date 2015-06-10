韩国MERS病例又增 总统朴槿惠推迟出访美国

韩国总统朴槿惠周三推迟出访美国，以督导中东呼吸综合征（MERS）疫情的处理；疫情又导致两人死亡，新增13个病例，病例总数达到了108例。她的办公室称未来的一周将是韩国对抗MERS疫情的“重要关头”。路透