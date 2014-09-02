独家：韩国、墨西哥与欧盟施压美国 要求解除原油出口禁令

路透华盛顿/首尔9月1日 - 美国面临国际社会越来越大的压力，要求放宽长期以来的原油出口禁令；最近韩国和墨西哥也加入欧盟的行列对美国施压。

美国议员们称，韩国总统朴槿惠8月11日对到访的美国众议院能源委员会议员说，美国应优先开放德州和北达科他州的轻质低硫原油。

三位韩国消息人士告诉路透，韩国一家主要炼厂已经与政府讨论，如何鼓励美国打开闸门。

墨西哥也在急切等待美国商务部关于石油出口的回覆，而欧盟则希望将与美国签署的跨大西洋贸易投资伙伴协定(TTIP)覆盖到美国石油和天然气出口。

与朴槿惠会面的德州共和党众议员Joe Barton告诉路透，解除禁令将刺激美国经济，也使盟国拥有可靠的能源贸易伙伴。

“我倾向于推翻原油出口禁令，”他表示。

韩国的会谈显示出奥巴马政府放松石油出口禁令的压力迅速扩大，在倡导自由贸易协定(FTA)的背景下，该禁令也愈发受到质疑。

据总统办公室的声明，朴槿惠在与美国共和党众议员Joe Barton、Marsha Blackburn，及Leonard Lance会面时称，希望国会协助“允许美国向FTA伙伴国韩国出口凝析油”，以及开发页岩油储备。但她没有详述希望如何参与页岩油的开发。

白宫官员拒绝透露奥巴马政府是否与韩国或其他国家商讨石油出口问题。

不过美国能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)在5月出访首尔时称，韩国能源部门提及这项议题。

墨西哥石油储备减少，急需原油供应。国有油企PEMEX周四称，可能与美国达成原油互换或直接进口协议。

国有油企Petroleos Mexicanos的交易部门PMI Comercio Internacional执行长Jose Manuel Carrera对路透表示，该公司一直在与与政府官员和潜在供应方商谈展开石油出货。

日本政府官员称，政府密切关注美国石油生产，但只有其供应价格合理时才有兴趣采购。东京目前没有要求美国放松出口禁令。

与此同时，美国油企Continental Resources(CLR.N)等也在努力促进放松、或最好是取消禁令。该禁令是在1970年阿拉伯石油禁运后实施，他们认为已经过时。(完)

(编译 李春喜/王丽鑫； 审校 龚芳)

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