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时事要闻 | 2017年 5月 23日 星期二 17:06 BJT

韩国军方向来自朝鲜方向的不明飞行物鸣枪警告--韩国官员

路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。

该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完)

(编译 王琛; 审校 李春喜)
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