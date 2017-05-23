韩国军方向来自朝鲜方向的不明飞行物鸣枪警告--韩国官员

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步

路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。