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时事要闻 | 2016年 10月 20日 星期四 10:07 BJT

韩国军方称朝鲜中程导弹发射后不久即告失败

路透首尔10月20日 - 朝鲜据信在周四稍早发射一枚中程导弹。韩国军方称，导弹发射后不久即告失败。

美国战略司令部称，侦测到朝鲜于2200GMT在朝鲜西北部的龟城市附近发射导弹失败。(完)

(编译 李爽 审校 李婷仪)

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