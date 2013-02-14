韩国称可对朝鲜全境实施精确打击

路透首尔2月14日 - 韩国国防部周四公布了一枚巡航导弹的发射画面，称该导弹可打击朝鲜领导人办公室，以回应有关韩国可能在技术方面落后于朝鲜的疑虑。朝鲜在本周二进行了第三次核试验。

韩国军方拒绝透露导弹的确切射程，但表示可覆盖朝鲜全境，并称这种导弹去年4月首次亮相，现已完成部署。

发言人金珉奭(Kim Min-seok)对记者称，“这种巡航导弹可执行精确打击，能够识别并打击到朝鲜领导人办公室的窗户。”

朝鲜近年来在长程弹道导弹技术方面获得长足发展，并于去年12月成功发射火箭并将卫星送入轨道。

美国认为，朝鲜的最终目标是设计出可携带核弹头、射程覆盖美国的洲际弹道导弹。

朝鲜经常指责美国及其“傀儡”韩国为战争贩子，或对韩国上述举动做出愤怒回应。(完)

编译：辛毅 发稿：王凤昌

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