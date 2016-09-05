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时事要闻 | 2016年 9月 5日 星期一 13:48 BJT

朝鲜发射劳动中程弹道导弹 至少一枚落入日本防空识别区

路透首尔9月5日 - 韩国军方称，朝鲜周一发射的三枚弹道导弹都是射程约1,000公里的劳动中程导弹。

韩国军方一名官员在电话中表示，其中至少一枚导弹落入日本防空识别区内。

韩国联合参谋本部在另一份声明中称，朝鲜军方此次选在20国集团(G20)在中国召开峰会期间发射导弹，可能是藉此展现武力。(完)

(编译 张若琪 审校 艾茂林)

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