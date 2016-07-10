朝鲜发射一枚潜射弹道导弹 但似乎失败--韩国军方

路透首尔7月9日 - 韩国军方表示，朝鲜周六发射了一枚潜射弹道导弹，但似乎不久后即告失败。

朝鲜半岛紧张局势在导弹发射之前的一周急剧升温，而且就在一天之前，美国与韩国刚刚承诺部署先进的反导系统，以应对来自朝鲜的威胁。

韩国参谋长联席会议办公室在声明中称，这枚导弹在周六0230GMT左右在朝鲜半岛东部海域发射。

声明表示，导弹可能按计划从一艘潜艇发射，但似乎在飞行的初始阶段即告失败。

日本、美国和韩国军方谴责朝鲜发射导弹的行为公然违反了联合国制裁决议。(完)