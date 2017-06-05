韩国企划财政部长官被提名人计划重点对大型企业集团增税

路透首尔6月5日 - 韩国企划财政部长官被提名人金东兖周一称，在韩国对福利的要求越来越高之际，为了扩大税收收入，他计划重点对大型企业集团增税。

金东兖在为周三其提名听证会准备的书面声明中称，他计划通过减少对大型企业的税收减免，对大型企业集团的财务收入增税来调整政府的课税基础。

声明还称，文在寅政府的就业委员会本月提到计划扩大税收收入，因韩国家庭和企业目前缴纳的税费相对于韩国的经济规模而言处于低位。(完)