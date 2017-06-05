韩国企划财政部长官被提名人计划重点对大型企业集团增税

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透首尔6月5日 - 韩国企划财政部长官被提名人金东兖周一称，在韩国对福利的要求越来越高之际，为了扩大税收收入，他计划重点对大型企业集团增税。
金东兖在为周三其提名听证会准备的书面声明中称，他计划通过减少对大型企业的税收减免，对大型企业集团的财务收入增税来调整政府的课税基础。
声明还称，文在寅政府的就业委员会本月提到计划扩大税收收入，因韩国家庭和企业目前缴纳的税费相对于韩国的经济规模而言处于低位。(完)
(编译 汪红英；审校 刘秀红)
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。