韩国财长称将解决导致房地产市场过热的投机行为

路透首尔6月13日 - 韩国企划财政部长官金东兖称，政府为遏制房地产价格泡沫准备的新措施中，将聚焦控制投机性投资。

“将采取预防性的方法，解决某些地区出现的过热现象，”金东兖在首尔的一次政策会议上对其他部门长官称。

评论人士猜测，在当前的规定于下个月到期后，韩国政府将收紧购房者贷款额度的规定。

目前购房者可以贷款上限为房屋价值的70%，还款上限是年收入的60%。

韩国总统文在寅上周将主管预算的金东兖提拔为企划财政部长官。

金东兖表示，政府还需要准备好稳定金融市场的举措，以防本周美联储的利率决定造成市场波动。(完)