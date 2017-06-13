韩国财长称将解决导致房地产市场过热的投机行为

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月13日 - 韩国企划财政部长官金东兖称，政府为遏制房地产价格泡沫准备的新措施中，将聚焦控制投机性投资。
“将采取预防性的方法，解决某些地区出现的过热现象，”金东兖在首尔的一次政策会议上对其他部门长官称。
评论人士猜测，在当前的规定于下个月到期后，韩国政府将收紧购房者贷款额度的规定。
目前购房者可以贷款上限为房屋价值的70%，还款上限是年收入的60%。
韩国总统文在寅上周将主管预算的金东兖提拔为企划财政部长官。
金东兖表示，政府还需要准备好稳定金融市场的举措，以防本周美联储的利率决定造成市场波动。(完)
(编译 王丽鑫/张荻； 审校 李婷仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。