（更正）焦点：文在寅宣誓就任韩国总统 担起处理内忧外患的重任

(更正：内文第五段应更正为他将提名“总理”，而非“各大部长”，并调整最后一段内文措辞)

路透5月10日 - 韩国自由派领导人文在寅周三宣誓就任总统，肩负起带领韩国应对朝鲜(北韩)核计划争端升级、并化解与美国关系失和风险等任务。

文在寅表示，他已准备好访问朝鲜(北韩)，并准备在上任后很快与中国和美国就萨德系统问题进行协商。

文在寅计划在第一时间宣布重要内阁成员和总统办公室工作人员的任命，以快速结束权力真空的局面。

周三本地时间上午8点(周二2300GMT)刚过，韩国国家选举委员会便确认了文在寅胜选，正式开始他的总统任期。

一位国会官员表示，他将提名总理、国家情报院主管、青瓦台秘书室长和国家安保室长等重要职位的人选。

韩国联合通讯社报导称，文在寅已提名全罗南道知事李洛渊为下任国务总理。文在寅的发言人称不清楚此事，未就此置评。

韩国联合参谋本部发言人称，现年64岁的文在寅作为总统的首个日程是与联合参谋本部议长李淳镇通电话。

文在寅所在的共同民主党发表的另一份声明称，他听取了关于朝鲜军方状况和韩国军事准备的简要介绍。

作为总统，文在寅必须想办法劝服越来越好斗的朝鲜收回导弹和核项目威胁，同时要与主要盟友美国合作。

美国希望通过进一步的孤立和制裁举措来加大对朝鲜施压。相比而言，文在寅主张增加与朝鲜接触。

文在寅领导的政府还需要想办法缓解与中国的紧张关系。韩国部署萨德反导系统防御来自朝鲜的导弹袭击威胁，令中韩关系陷入紧张。

新华社报导，中国国家主席习近平已致贺电祝贺文在寅当选总统。

文在寅面临的其他挑战包括修补深受贪腐丑闻冲击的社会。这起贪腐丑闻使政商两界精英大为震动。

“我将建设一个正义团结的国家，”文在寅称。

“我将做一个为全民服务的总统，包括没有支持我的人。”

文在寅周三到国立首尔显忠院向韩国英雄致敬，这是他作为总统首次公开露面。

**仅占国会少数**

文在寅将面对一个分裂的国会，他所属的共同民主党仅占少数。欲推动每年创造50万个就业机会，以及改革有强大影响力的家族性企业集团等关键提案的通过，他将必须与竞选过程中激烈拼杀的部份党派与政治人物结盟。

文在寅得票率达41.1%，但看似轻松的胜选，掩饰了意识形态及世代的严重分化。

韩国三大电视网所做的一项出口民调显示，尽管文在寅赢得了50岁以下选民的多数选票，但对手洪准杓获得了较为保守的六七十岁选民的大力支持。

韩国的盟友与邻国皆密切关注此次大选，外界认为朝鲜(北韩)正准备进行第六次核试验，并誓言试射洲际弹道导弹。

一名美国官员表示，文在寅的胜选可能增加美韩关系的波动性，因为他质疑在境内部署萨德反导系统，不过两国的盟友关系料不会有重大变化。

“韩国中左翼、左翼党派将发展壮大，仍为一大顾虑，”该官员说道，此人要求匿名。“但他们将不得不建立某种联盟，所以我不确定他能否持有纯粹的反联盟、反萨德的立场。”

白宫祝贺文在寅当选，并称期待与他一起致力于强化美韩长久以来的联盟。

分析师称，文在寅需要尽快行动，任命关键的安全和外交政策官员及部长，以缓和地缘政治紧张局势。

曾任美国东亚暨太平洋事务助理国务卿的罗素(Daniel Russel)对路透说，文在寅与特朗普之间的差异性，将使两人无法避免摩擦，但这不至于成为双方关系出现危机或失败的先兆。

罗素说：“重要的是他与美方之间的讨论、沟通及合作将会进行到何种程度。他将是个很好的联盟伙伴吗？”罗素现在是亚洲协会政策研究中心的常驻外交官。

文在寅曾经许诺将青瓦台总统官邸变成“人民休息的空间”、他自己则在首尔中央地带光华门的一座19层政府办公大楼工作。一名发言人周三告诉韩联社，文在寅将暂时在青瓦台办公，其幕僚将就后勤事宜进行讨论。

图表tmsnrt.rs/2p0AyLf (完)