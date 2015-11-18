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国际财经 | 2015年 11月 18日 星期三 12:29 BJT

韩国政府小组将与明晟MSCI举行会谈 争取晋升发达市场

路透首尔11月18日 - 韩国官员本月稍晚将与MSCI明晟举行会谈，要求将韩国股市纳入MSCI的发达市场股指，与其他较为震荡的新兴市场分道扬镳。

韩国金融服务委员会(FSC)新闻稿称，韩国企划财政部及FSC官员组成的小组，将出席这场在香港的讨论。

FSC指出，讨论将聚焦于相关议题，但并未进一步说明。政府消息人士先前表示，韩元24小时全天交易，被MSCI列为将韩国纳入发达市场指数的先决条件之一。

目前韩元兑美元及人民币周间在首尔的在岸市场每日交易六小时。

韩国争取跻身发达市场指数之际，外界正普遍预期美国12月将升息，这可能引发新兴市场资本外流。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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