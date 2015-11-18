韩国政府小组将与明晟MSCI举行会谈 争取晋升发达市场

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透首尔11月18日 - 韩国官员本月稍晚将与MSCI明晟举行会谈，要求将韩国股市纳入MSCI的发达市场股指，与其他较为震荡的新兴市场分道扬镳。
韩国金融服务委员会(FSC)新闻稿称，韩国企划财政部及FSC官员组成的小组，将出席这场在香港的讨论。
FSC指出，讨论将聚焦于相关议题，但并未进一步说明。政府消息人士先前表示，韩元24小时全天交易，被MSCI列为将韩国纳入发达市场指数的先决条件之一。
目前韩元兑美元及人民币周间在首尔的在岸市场每日交易六小时。
韩国争取跻身发达市场指数之际，外界正普遍预期美国12月将升息，这可能引发新兴市场资本外流。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。