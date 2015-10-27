（更正）韩国女性对美的下一个追求：肌肉美

9月11日，韩国首尔，29岁的You Ri-seul身穿白色运动服，在一家健身房参加健身活动。 REUTERS/Kim Hong-Ji

（内文第四段中，欧利芙洋应为CJ Corp旗下，并非CJ O Shopping旗下。）

路透首尔10月24日（记者 Hooyeon Kim）-在爱美的韩国，美不再只集中在脸上，越来越多的女性去健身房塑形和改善身体健康水平。

健康产品销售商们表示，随着对美的理解发生改变，女性健康已经成为一个增长领域，包括从膳食补充品到哑铃等产品。

“女性以前会饿肚子减肥，现在她们选择健身，”明星教练Ray Yang说道。

7月，CJ Corp(001040.KS)旗下的美妆连锁店欧利芙洋开始销售针对女性的健康产品，包括哑铃和迷你健身球。

Lotte Shopping(023530.KS)旗下的连锁店LOHB称，截至10月15日，今年健身球、跳绳和哑铃等产品的年度销售增加9%。

和其他亚洲国家一样，苗条、肤色白皙而且端庄的女性在韩国受欢迎。

对外貌的追求提振韩国50亿美元的整容业，占全球整容市场的四分之一。健康是最近才成为韩国女性关心的问题。

以瘦为美的观念让年轻女性往往不进行徒步或骑车运动，为的是保持腿部苗条。

“女性以前认为肌肉对身材有负面影响，”韩国外国语大学全球体育科学教授Kim Min-jeong表示。

随着女性就业参与率今年达到记录高位，以及韩国男性和女性结婚和生育年龄推迟，韩国女性对健康的渴望更强烈。

很多认识到健身重要性的韩国女性将本土流行女团Sistar的孝琳、美国总统夫人米歇尔·奥巴马和英国剑桥公爵夫人凯特作为偶像。

“这些女性的力量、肌肉线条、正面的态度以及精力充沛的形象成为（健身的）动力，”Kim说道。“女性社会地位在提升，在社会中也在发挥更大的作用。”（完）