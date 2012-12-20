韩国当选总统朴槿惠称地区安全局势“严峻”

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透首尔12月20日 - 韩国当选总统朴槿惠周四称,朝鲜上周发射火箭表明安全问题是东北亚地区的主要担忧之所在.她并承诺将于地区伙伴国家一道寻求更大的和平局面.
"朝鲜火箭发射行为说明了我们面临的现实安全问题是多么的大,"朴槿惠在一次记者会上说.昨日其当选韩国总统.
"基于正确的历史观,我会致力于在东北亚建立更广泛的和解、合作并追求和平,"她显然指的是与日本在历史观点上的某些分歧.
日本与韩国在岛屿主权问题上有摩擦,韩国则指责日本未就二战期间慰安妇一事明确道歉.
朴槿惠周三赢得总统大选,得票率51.6%.(完)
(编译 沈以文; 审校 于春红)
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。