韩国当选总统朴槿惠称地区安全局势“严峻”

路透首尔12月20日 - 韩国当选总统朴槿惠周四称,朝鲜上周发射火箭表明安全问题是东北亚地区的主要担忧之所在.她并承诺将于地区伙伴国家一道寻求更大的和平局面.

"朝鲜火箭发射行为说明了我们面临的现实安全问题是多么的大,"朴槿惠在一次记者会上说.昨日其当选韩国总统.

"基于正确的历史观,我会致力于在东北亚建立更广泛的和解、合作并追求和平,"她显然指的是与日本在历史观点上的某些分歧.

日本与韩国在岛屿主权问题上有摩擦,韩国则指责日本未就二战期间慰安妇一事明确道歉.

朴槿惠周三赢得总统大选,得票率51.6%.(完)

(编译 沈以文; 审校 于春红)

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