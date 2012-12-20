(木卜)槿惠将入主青瓦台,面临国内外双重压力

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月20日 - 明年2月就职时，韩国首位女总统(木卜)槿惠将有千头万绪需要理清：经济增长放缓、国内很多人对(木卜)父曾经的铁腕统治仍难释怀、朝鲜局势仍一如既往地难以预料。

现年60岁的(木卜)槿惠周三在激烈的总统选战中胜出，现任总统李明博五年任期将于明年2月结束。

举止优雅的(木卜)槿惠在韩国总统府长大，她的父亲(木卜)正熙于1961年通过军事政上台，由此开始了18年的铁腕统治。

(木卜)槿惠可能遭到韩国左派的抗议，后者将其父(木卜)正熙视为“独裁者”，对(木卜)槿惠政治上的崛起感到愤怒。

“这对她的治国能力将造成沉重压力，”政治评论家Yu Chang-seon谈到(木卜)槿惠出身时说道。

“这意味着她可能会遭遇半个社会的直接对抗......最初的六个月很关键。”

经济问题是大选期间的焦点之一，(木卜)槿惠承诺改善社会福利，但未作出详细说明。

在三星电子 和现代汽车 等大型跨国公司发展的推动下，韩国经济经历了长达数十年年均5.5%的高增长时期。但现在经济增长步伐放缓，今年或将仅增长2%左右。

(木卜)槿惠有时会提到他父亲执政时期韩国经济迅速增长，也曾为其父亲镇压抗议者并处决疑似同情朝鲜的人致歉。但被处决者的家人认为(木卜)槿惠并未表达足够歉意，认为她寻求掩盖过去。在(木卜)槿惠的母亲于1974年遇刺后，直至(木卜)正熙于1979年被枪杀，她曾代行“第一夫人”职责。

除了面对国内压力外，(木卜)槿惠还需面对朝鲜新领导人金正恩。

(木卜)槿惠曾表示将寻求改善与平壤的关系，但也宣称绝不容忍朝鲜的核武计划。（完）