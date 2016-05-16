韩国称将对日产汽车罚款 指责其篡改排放测试数据

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透首尔5月16日 - 韩国政府周一表示，计划对日产汽车(7201.T)课以3.3亿韩元(279,920美元)罚款，此前发现该公司篡改旗下Qashqai汽车的排放测试数据。
韩国政府声明称，还计划起诉日产汽车韩国业务的负责人，并将要求公司召回814辆Qashqai汽车。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。