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国际财经 | 2016年 5月 16日 星期一 11:37 BJT

韩国称将对日产汽车罚款 指责其篡改排放测试数据

路透首尔5月16日 - 韩国政府周一表示，计划对日产汽车(7201.T)课以3.3亿韩元(279,920美元)罚款，此前发现该公司篡改旗下Qashqai汽车的排放测试数据。

韩国政府声明称，还计划起诉日产汽车韩国业务的负责人，并将要求公司召回814辆Qashqai汽车。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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