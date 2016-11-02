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时事要闻 | 2016年 11月 2日 星期三 09:09 BJT

韩国总统府提名新总理及新财长人选

路透首尔11月2日 - 韩国总统府周三提名新总理以及新财长人选。韩国总统朴槿惠的政治风暴正闹得沸沸扬扬。

青瓦台称提名韩国金融服务委员会(FSC)主席Yim Jong-yong担任新财长兼任副总理。

青瓦台并称提名金秉准(Kim Byong-joon)为新总理。他在前总统卢武铉执政时期曾担任高级总统府秘书。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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