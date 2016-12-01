韩国称将对朝鲜采取更多单边制裁行动

路透首尔12月1日 - 韩国周四表示，将针对朝鲜9月举行的第五次和最大一次核试验，采取更多单边制裁行动。

此前联合国安理会周三对朝鲜实施新的制裁，旨在将朝鲜年度出口收入削减25%。

韩国外交部发言人Cho June-hyuck在例行记者会上表示，“这项决议出炉后，我们将对朝鲜实施全方位的外交压力和制裁，并与美国、日本、欧盟和其他友好国家一道，快速采取单边制裁行动”。

Cho未提供新制裁举措的细节以及实施时间。(完)