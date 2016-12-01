韩国称将对朝鲜采取更多单边制裁行动

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔12月1日 - 韩国周四表示，将针对朝鲜9月举行的第五次和最大一次核试验，采取更多单边制裁行动。
此前联合国安理会周三对朝鲜实施新的制裁，旨在将朝鲜年度出口收入削减25%。
韩国外交部发言人Cho June-hyuck在例行记者会上表示，“这项决议出炉后，我们将对朝鲜实施全方位的外交压力和制裁，并与美国、日本、欧盟和其他友好国家一道，快速采取单边制裁行动”。
Cho未提供新制裁举措的细节以及实施时间。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。