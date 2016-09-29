三星电子称到10月1日在韩国料将召回逾八成Note7手机

路透首尔9月29日 - 三星电子(005930.KS)周四称，预计到10月1日将召回逾80%在韩国出售的盖乐世Note7智能手机。该公司计划于10月1日恢复该款手机在本土市场的销售。

三星电子在声明中重申，请求所有受召回影响的消费者交回手机。

9月2日，三星电子宣布在全球召回至少250万部Note7，原因是该款手机的电池缺陷导致部分手机起火。

三星电子称，已于周三恢复了Note7在国内的电视广告。该公司还承诺，在10月期间购买Note7新机的用户，与屏幕有关的任何维修费用都将只要半价。(完)