三星电子称到10月1日在韩国料将召回逾八成Note7手机

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔9月29日 - 三星电子(005930.KS)周四称，预计到10月1日将召回逾80%在韩国出售的盖乐世Note7智能手机。该公司计划于10月1日恢复该款手机在本土市场的销售。
三星电子在声明中重申，请求所有受召回影响的消费者交回手机。
9月2日，三星电子宣布在全球召回至少250万部Note7，原因是该款手机的电池缺陷导致部分手机起火。
三星电子称，已于周三恢复了Note7在国内的电视广告。该公司还承诺，在10月期间购买Note7新机的用户，与屏幕有关的任何维修费用都将只要半价。(完)
(编译 侯雪苹；审校 戴素萍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。