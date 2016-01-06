朝鲜称将继续增强核能力

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔1月6日 - 朝鲜周三称，将继续加强核项目，以针对美国的敌对政策进行自保。
进行第四次核试验后朝鲜官媒发表声明称，只要美国不放弃被朝鲜称为“侵略的立场”，朝鲜就不会放弃核项目。
朝鲜还表示，将成为一个负责任的核国家，承诺只要主权不受到侵犯，就不会使用核武器。该国还称，不会将核能力转移给其他方面。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。