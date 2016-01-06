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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 12:15 BJT

朝鲜称将继续增强核能力

路透首尔1月6日 - 朝鲜周三称，将继续加强核项目，以针对美国的敌对政策进行自保。

进行第四次核试验后朝鲜官媒发表声明称，只要美国不放弃被朝鲜称为“侵略的立场”，朝鲜就不会放弃核项目。

朝鲜还表示，将成为一个负责任的核国家，承诺只要主权不受到侵犯，就不会使用核武器。该国还称，不会将核能力转移给其他方面。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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