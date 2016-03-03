朝鲜领导人下令做好随时使用核武器准备--朝中社

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透首尔3月4日 - 朝鲜中央通讯社周五报道称，该国领导人金正恩亲临新研发的多管火箭炮实射演习，并指示在面对敌人不断增强的威胁时，应做好“在任何时候”使用核武器的准备。
朝中社称，金正恩还表示，朝鲜的军事态势应该转向“先发制人”，因为敌人正在威胁该国生存。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。