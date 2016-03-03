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时事要闻 | 2016年 3月 4日 星期五 07:09 BJT

朝鲜领导人下令做好随时使用核武器准备--朝中社

路透首尔3月4日 - 朝鲜中央通讯社周五报道称，该国领导人金正恩亲临新研发的多管火箭炮实射演习，并指示在面对敌人不断增强的威胁时，应做好“在任何时候”使用核武器的准备。

朝中社称，金正恩还表示，朝鲜的军事态势应该转向“先发制人”，因为敌人正在威胁该国生存。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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