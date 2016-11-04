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时事要闻 | 2016年 11月 4日 星期五 09:42 BJT

韩国总统朴槿惠支持率降至5%--盖洛普

路透首尔11月4日 - 据周五公布的盖洛普民调结果，韩国总统朴槿惠的支持率已降至5%，创出所有韩国总统的最低纪录，凸显亲信干政丑闻的冲击力。

盖洛普表示，11月1-3日访问了1,005名韩国民众，结果显示89%参与调查的人不满意朴槿惠的执政表现。(完)

(编译 张涛；审校 张若琪)

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