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时事要闻 | 2016年 11月 13日 星期日 16:50 BJT

韩国检方对大企业领导人问话 调查朴槿惠是否施加不当压力--媒体

路透首尔11月13日 - 韩国媒体周日报道，韩国检方对总统朴槿惠政治丑闻的调查中问讯一些大型企业的领导，包括现代汽车(005380.KS)董事长等，并计划询问三星集团SAGR.UL实质掌权人等。

韩国联合通讯社援引检方消息人士报道，检方在调查朴槿惠是否对韩国财阀施加不当压力，为亲信门核心的两项基金会筹资。

未能立即联系到检方官员证实消息或置评。现代汽车一发言人拒绝回应，三星集团未立即给予证实。

周六数十万人在首尔游行，要求朴槿惠辞职。其中很多人称朴槿惠不适合当总统。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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