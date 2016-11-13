韩国检方对大企业领导人问话 调查朴槿惠是否施加不当压力--媒体

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔11月13日 - 韩国媒体周日报道，韩国检方对总统朴槿惠政治丑闻的调查中问讯一些大型企业的领导，包括现代汽车(005380.KS)董事长等，并计划询问三星集团SAGR.UL实质掌权人等。
韩国联合通讯社援引检方消息人士报道，检方在调查朴槿惠是否对韩国财阀施加不当压力，为亲信门核心的两项基金会筹资。
未能立即联系到检方官员证实消息或置评。现代汽车一发言人拒绝回应，三星集团未立即给予证实。
周六数十万人在首尔游行，要求朴槿惠辞职。其中很多人称朴槿惠不适合当总统。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。