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时事要闻 | 2013年 4月 9日 星期二 11:15 BJT

朴槿惠：若朝鲜关闭开城工业园 未来将无任何企业投资

路透首尔4月9日 - 韩国总统朴槿惠周二表示，若朝鲜关闭开城工业园，将伤害朝鲜作为经营业务地点的信誉，将没有任何国家的企业愿意投资朝鲜。

“投资就是要能够预期结果及信任，当朝鲜在世人注目下，像这样破坏国际规范及承诺，并停止开城工业园运作时，世上没有任何国家会投资朝鲜。”朴槿惠在内阁会议表示。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 程琳)

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