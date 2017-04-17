韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
检方对辛东彬提出指控，但未对其拘押。
检方调查已经导致当地最大财团--三星集团大受震撼，领导人李在镕遭控贿赂朴槿惠和她的密友崔顺实。三人都还在羁押当中。
检方在一份声明中指出，朴槿惠与崔顺实遭控合谋收受乐天集团的70亿韩元(616万美元)贿款。检方提到，朴槿惠同时遭控滥用职权，并胁迫大企业向非营利机构提供资金。
乐天否认与朴槿惠或与她有关系的人进行不法交易以取得好处。朴槿惠、李在镕及崔顺实都否认有不法行为。(完)
(编译 王琛/张明钧; 审校 艾茂林/于春红)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。