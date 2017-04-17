韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿

路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。

检方对辛东彬提出指控，但未对其拘押。

检方调查已经导致当地最大财团--三星集团大受震撼，领导人李在镕遭控贿赂朴槿惠和她的密友崔顺实。三人都还在羁押当中。

检方在一份声明中指出，朴槿惠与崔顺实遭控合谋收受乐天集团的70亿韩元(616万美元)贿款。检方提到，朴槿惠同时遭控滥用职权，并胁迫大企业向非营利机构提供资金。

乐天否认与朴槿惠或与她有关系的人进行不法交易以取得好处。朴槿惠、李在镕及崔顺实都否认有不法行为。(完)