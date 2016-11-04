韩国总统朴槿惠为密友干政丑闻含泪道歉 称“难以原谅自己”

路透首尔11月4日 - 韩国总统朴槿惠周五含泪为密友崔顺实干政丑闻道歉，称自己万分心痛，并承诺将配合检方的调查。

根据盖洛普(Gallup)周五公布的民调，密友干政丑闻已使朴槿惠的支持率由上周大跌12个百分点，降至5%，为1988年开始调查以来的最低位。

在一场电视转播的简短记者会上，朴槿惠表示检方应该彻底查清事实真相，如果被查出有过错，包括她自己在内，相关人员应该承担相应责任。

朴槿惠以颤抖的声音表示，她难以原谅自己，充满懊悔，夜里辗转难眠。

当被问到朴槿惠是否会遭到检方侦讯时，一名检方官员不愿向路透置评。若朴槿惠接受检方侦讯，将创下韩国在任总统先例。

主要反对党共同民主党党魁朱美爱称，朴槿惠的道歉毫无诚意。

“总统应该不再插手国家事务，”朱美爱在一份声明中说，但未要求朴槿惠辞职。

朴槿惠面临来自民众和政治对手的辞职压力越来越大。韩国历史上还没有一位总统未能完成五年任期。

一群公民组织已计划在周六晚间举行大规模的街头抗议，要求朴槿惠下台。

韩国检方的一位官员告诉路透，朴槿惠的前幕僚郑和成(Jeong Ho-seong)在周四晚间被逮捕，因涉嫌向朴槿惠长期密友崔顺实泄漏机密文件。这是本周被逮捕的第二位朴槿惠的前核心幕僚。

一位检察官表示，检方已要求法院批准逮捕朴槿惠的另一位前幕僚安钟范，因其涉嫌滥用权力和蓄意勒索，但该检察官拒绝详述。安钟范周三被紧急拘留。(完)