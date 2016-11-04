韩国总统朴槿惠为密友干政丑闻含泪道歉 称“难以原谅自己”

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透首尔11月4日 - 韩国总统朴槿惠周五含泪为密友崔顺实干政丑闻道歉，称自己万分心痛，并承诺将配合检方的调查。
根据盖洛普(Gallup)周五公布的民调，密友干政丑闻已使朴槿惠的支持率由上周大跌12个百分点，降至5%，为1988年开始调查以来的最低位。
在一场电视转播的简短记者会上，朴槿惠表示检方应该彻底查清事实真相，如果被查出有过错，包括她自己在内，相关人员应该承担相应责任。
朴槿惠以颤抖的声音表示，她难以原谅自己，充满懊悔，夜里辗转难眠。
当被问到朴槿惠是否会遭到检方侦讯时，一名检方官员不愿向路透置评。若朴槿惠接受检方侦讯，将创下韩国在任总统先例。
主要反对党共同民主党党魁朱美爱称，朴槿惠的道歉毫无诚意。
“总统应该不再插手国家事务，”朱美爱在一份声明中说，但未要求朴槿惠辞职。
朴槿惠面临来自民众和政治对手的辞职压力越来越大。韩国历史上还没有一位总统未能完成五年任期。
一群公民组织已计划在周六晚间举行大规模的街头抗议，要求朴槿惠下台。
韩国检方的一位官员告诉路透，朴槿惠的前幕僚郑和成(Jeong Ho-seong)在周四晚间被逮捕，因涉嫌向朴槿惠长期密友崔顺实泄漏机密文件。这是本周被逮捕的第二位朴槿惠的前核心幕僚。
一位检察官表示，检方已要求法院批准逮捕朴槿惠的另一位前幕僚安钟范，因其涉嫌滥用权力和蓄意勒索，但该检察官拒绝详述。安钟范周三被紧急拘留。(完)
(编译 高琦/汪红英；审校 蔡美珍/张明钧)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)